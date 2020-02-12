الربيعي: بعض الكتل السياسية تتخوف من قرار إخراج القوات الأجنبية بسبب الضغط الخارجي

2020/02/12 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا تحالف سائرون، تخوف بعض الكتل السياسية من قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق ورفضها التصويت، الى الضغط الخارجي عليهم.

وقال النائب عن سائرون علاء الربيعي، إن القرارات العراقية بعد الفين وثلاثة مليئة بالتدخلات الخارجية وفرض الارادات على العملية السياسية.

وأضاف ان القوى السياسية بدأت أولى المحاولات الإصلاحية برفض التدخلات الخارجية من خلال قرار البرلمان بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق وتخويل الحكومة بذلك، لافتا الى ان بعض الكتل كانت متخوفة ورفضت التصويت على القرار،واوضح ان الكتل التي تخوفت من قرار اخراج القوات الأجنبية ليس بإرادتها وانما فرض عليها الامر برفضها التصويت ولا وجود لقرارها، داعيا الى وحدة الموقف وتوحيد الجهود بعد تشكيل حكومة محمد علاوي، والضغط لتنفيذ قرار اخراج القوات الأميركية من العراق.

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