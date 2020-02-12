الدفاع التركية تدعو حلف الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة دعما لها في إدلب

2020/02/12 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الدفاع التركية حلف شمال الأطلسي”الناتو” الى تقديم دعم جاد وملموس الى تركيا بهدف وقف هجمات الجيش السوري على إدلب بشمال غربي سوريا.

وأكد وزير الدفاع خلوصي أكار، إعطاء الأوامر والتعليمات الى جنوده في سوريا بالرد الفوري بالمثل على أية هجمات للقوات السورية الحكومية تستهدف نقاط المراقبة التركية أو النقاط العسكرية بإدلب، مشيرا الى ان نقاط المراقبة التركية ستواصل أداء مهامها في المنطقة.

وأضاف أكار أن تركيا تواصل الضغط على موسكو بهدف دفعها الى ممارسة ضغوطها على النظام السوري وإجباره على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتراجع باتجاه طريق “إم خمسة” مؤكدا ان أنقرة تدعم قرارات سوتشي للحيلولة دون وقوع موجات نزوح جديدة في المنطقة.

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