الكعبي: العراق حريص على توفير المناخات الآمنة والجاذبة لدخول الشركات الاستثمارية

2020/02/12 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان، مع سفيرة استراليا لدى العراق جوان لوندس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بشتى المجالات.

وأكد الكعبي سعي العراق الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الخبرات الأسترالية المتقدمة في شتى المجالات بما يسهم في توسيع حجم الشراكة التجارية، ودعم مختلف أوجه التنمية في البلاد، لافتا الى ان البلد حريص على توفير الاجواء والمناخات الآمنة وخلق الفرص الجاذبة لدخول الشركات العالمية الرصينة وبينها الأسترالية للاستثمار.

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