2020/02/12 | 16:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع تقاطع بهو الإدارة المحلية بالناصرية احتجاجاً على استهداف محامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع تقاطع بهو الإدارة المحلية بالناصرية احتجاجاً على استهداف محامي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع تقاطع بهو الإدارة المحلية بالناصرية احتجاجاً على استهداف محامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).