“بوينغ” تعيش أسوأ أوقاتها.. الشركة لم تتلق طلبات شراء جديدة لأول مرة منذ 60 عامًا!

2020/02/12 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة تصنيع الطائرات الامريكية “بوينغ”، عدم تلقيها أي طلبات شراء جديدة خلال الشهر الماضي، لتعيش بذلك أسوأ اوقاتها منذ 60 عاما.وقالت الشركة في تقريرها اليوم الاربعاء، أنها “لم تستقبل أي طلبيات شراء جديدة في يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1962، مضيفة أنها أيضا لم تستلم أيا من طائراتها […]

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