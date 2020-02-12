2020/02/12 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء بأن الرئيس العراقي برهم صالح أصدر عفوا رئاسيا عن ثلاثة من أعضاء اتحاد كرة القدم كانوا قد اتهموا بتزوير أوراق رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "العفو الرئاسي شمل أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زوير ومستشار قسم العلاقات في الاتحاد وليد طبرة".

ويقضي أمين سر الاتحاد العراقي السابق صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب دعوة قضائية سابقة تلتها دعوة قضائية اخرى ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار المستقيلين، يتهمهما فيها اللاعب السابق عدنان درجال بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد.

ويخوض الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ أشهر نزاعا مع درجال الذي يتهم مسؤولين في الاتحاد بالتلاعب بالنظام الداخلي مما أدى لحرمانه من المشاركة في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.

وبموجب العفو الرئاسي سيتم الافراج عن المسؤولين المسجونين، فيما سيتم اسقاط الاحكام القضائية التي صدرت بحق وليد طبرة المتواجد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

وكان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قدموا استقالاتهم الشهر الماضي ي اطار اتفاق تم ابرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الاخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء تشكيل لجنة تطبيع للاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل تقوم بمهمة الاشراف على اعماله وادارة شؤونه للفترة المقبلة لمدة ستة أشهر والتحضير لإجراء انتخابات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام عراقية: عفو رئاسي بحق عضوين في اتحاد كرة القدم العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام عراقية: عفو رئاسي بحق عضوين في اتحاد كرة القدم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).