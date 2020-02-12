2020/02/12 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي،اليوم الأربعاء، أن جسر الجمهورية سيبقى مغلقاً لحين إكمال الحوار مع المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير عبد المهدي العسكري : جسر الجمهورية سيبقى مغلقاً لحين إكمال الحوار مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير عبد المهدي العسكري : جسر الجمهورية سيبقى مغلقاً لحين إكمال الحوار مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).