ترجيحات بتجديد الإعفاءات الأمريكية للعراق لاستيراد الغاز الإيراني

2020/02/12 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بمتابعة-اين] رجح تقرير صحفي بثته وكالة أسوشيتدد برس، اليوم الاربعاء، أن يواصل العراق استيراد الغاز الطبيعي الإيراني في ظل تجديد الإعفاءات الأمريكية.

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