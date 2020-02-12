الأنواء الجوية تحذر من سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم

2020/02/12 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إنها “تحذر من سلك الطرقات الخارجية الرابطة بين الموصل- دهوك-أربيل مساء اليوم الا للضرورة لسوء الأحوال الجوية المحتملة خلال الساعات القادمة”.وكانت هيأة الأنواء الجوية العراقية، أكدت الاحد الماضي […]

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