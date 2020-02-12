نشأت اكرم قد يحصل على تمثيل امانة بغداد في انتخابات الاتحاد

2020/02/12 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قد يحصل نجم المنتخبات الوطنية السابق نشات اكرم على تمثيل نادي امانة بغذاد في انتخابات اتحاد للكرة.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بغداد المهندس محمد فرحان في تصريح تلفزيوني ان "إدارة النادي قررت دعم النجوم السابقين في انتخابات إتحاد الكرة القادمة".

وبين ان "الادارة ليس لديها مانع من اعطاء نشات اكرم تمثيل نادي بغداد في الانتخابات القادمة بعد مناقشة الامر مع إدارة النادي".

وتابع فرحان انه "لن ارشح في الانتخابات القادمة من اجل اعطاء فرصة لبعض الشخصيات التي فشلت في إدارة انديتهم وتريد الترشيح لانتخابات إتحاد الكرة".

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