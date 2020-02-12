رونالدو: الرحيل عن برشلونة لم يكن خياري

2020/02/12 | 16:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الظاهرة رونالدو أنه لم يكن يرغب أبدًا في الرحيل عن صفوف برشلونة، حين انتهى عقده عام 1997.

وانضم رونالدو إلى صفوف إنتر ميلان عقب رحيله عن برشلونة، وعاد إلى إسبانيا مرة أخرى بعد 5 سنوات لكن عبر بوابة الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال رونالدو، خلال حواره لشبكة "DAZN": "كنت على وشك التوقيع على تمديد عقدي مع برشلونة بعد نهاية الموسم، حيث ذهبت إلى عطلة في البرازيل".

وأضاف: "اتصلوا بي بعد 5 أيام، ليخبروني بأنهم لن يمددوا عقدي، لم تكن رغبتي أبدًا حيث كنت أريد البقاء، وإذا لم يُقدرني النادي بالطريقة التي أستحقها، فالقرار ليس قراري".

وتابع: "انضممت إلى ريال مدريد لأنني أردت فقط اللعب هناك، حيث كان حلمي هو اللعب بقميص الملكي في يوم من الأيام وقاتلت بقوة من أجل ذلك".

وأوضح: "روبرتو كارلوس كان معي في المنتخب، وكان دائمًا يتحدث معي عن ريال مدريد، وترك ذلك انطباعًا جيدًا لي، وبعد بضع سنوات، أردت رؤية ذلك بعيني، وفي الحقيقة هو ناد أكبر مما كان يقول لي".

وأردف: "كان هناك في ريال مدريد توقعات كبيرة، وأيضًا الكثير من الضغط لأننا كنا نملك أفضل اللاعبين في العالم، وأحببت فكرة أنه يمكنني جعل الملكي فريق أكبر".

وواصل: "كانت هناك الكثير من التوقعات للجلاكتيكوس، وفي النهاية قدمنا عرضًا جيدًا، وكنا مجموعة رابحة غيرت الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأعمال التجارية في عالم كرة القدم".

واختتم: "منذ ظهور مجموعتنا بدأ كل فريق في تحقيق المزيد من الأموال، حيث باعت الأندية اللاعبين بطريقة أفضل، وكان تغييرًا كبيرًا خلق حقبة جديدة لكرة القدم".

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