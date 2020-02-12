السفارة الصينية في العراق تنفي تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا بين رعاياها

2020/02/12 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت السفارة الصينية في العراق، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا في صفوف الصينيين المتواجدين في العراق.وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه، "كلكامش برس"، إنها "طلبت منذ اليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 2020، عبر قناتها الرسمية من كافة الشركات الصينية العاملة في العراق، الابلاغ عن حالة كافة موظفيها الصحية بشكل يومي".واضافت، أنه "وفقا لاخر الاحصائيات التي تقدمها الشركات الصينية، حتى اليوم الثاني عشر من شهر شباط الجاري، لم تسجل اي اصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق".وأصدرت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق، بياناً أعلنت فيه خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخراً، فيما أكدت أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

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