قوة أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من تقاطع بهو الناصرية

2020/02/12 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل "كلكامش برس" في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن قوة امنية اطلقت الرصاص الحي لفتح تقاطع بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية، بعد ساعات من قطعه من قبل المتظاهرين.وقال مراسلنا ان الاجهزة الامنية تتواجد بكثافة بالقرب من التقاطع وتحاول فتحه باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.يذكر ان محتجين في مدينة الناصرية قطعوا ظهر اليوم، تقاطع بهو الإدارة المحلية من خلال حرق الإطارات في تصعيد احتجاجي على خلفية محاولة اغتيال المحامي والناشط البارز في التظاهرات علي معارج، بهجوم مسلح بالقرب من محكمة استئناف ذي قار.واشار مراسلنا الى ان هذا التصعيد يأتي بعد يومين من استئناف الدوام في المدارس والكليات بشكل تدريجي وفتح الجسور.هذا وتعرض معارج لهجوم بالقرب من مبنى محكمة استئناف ذي قار من قبل مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار، حيث تم نقل المحامي إلى المستشفى وهو في حالة حرجة نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس فيما باشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث.

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