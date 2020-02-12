الى الان.. قناة الكاس فقط تنقل مباريات الدوري العراقي

2020/02/12 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شركة عشتار للنقل التلفزيوني عن المباريات التي سيتم نقلها للدوري العراقي.

وذكرت الشركة ان المباريات التي تنقلها قناة الكاس في الجولة الاول هي:

١٦/٢/٢٠٢٠ - الاحد

الزوراء vs الطلبة /م.الشعب/٤:٣٠

١٧/٢/٢٠٢٠ - الاثنين

الميناء vs نفط الجنوب/م.الفيحاء/٤:٣٠

القوة الجوية vs نفط ميسان/م.الشعب/٤:٣٠

وبينت انه لاحقا سنوافي الجمهور الرياضي بالقنوات الاخرى

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