الجيش السوري يحرر 3 بلدات جديدة جنوب حلب


الجيش السوري يحرر 3 بلدات جديدة جنوب حلب
2020/02/12 | 16:50 - المصدر: عين العراق
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