وثائقي يفضح سلوكيات بن سلمان

2020/02/12 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نشرت قناة “فرانس 5” الفرنسية، وثائقي مثير عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تحدثت فيه عن شخصية الأمير الصغير الذي تورط في قتل صحفي شهير وقيادة العدوان على اليمن وقمع معارضيه.العالم- السعودية “أبلغ من العمر 34 عاماً وأتولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، أنا متهم باغتيال صحافي وخطف […]

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