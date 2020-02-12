قطر تفتتح إستاد البيت في الخور قريباً استعداداً لكأس العالم 2022

2020/02/12 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مشروع "استاد البيت" في مدينة الخور القطرية أحد ملاعب مونديال 2022 الدكتور ناصر الهاجري أن ملعب "استاد البيت" وصل الى مراحله الأخيرة ،وسيكون افتتاح الرسمي قريب جداً .

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