جعفر المظفر - حديث لرجل عاد من المستقبل وسيرجع إليه

2020/02/12 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر غدا سوف تتحدث كتب التاريخ في باب العراق, أن سحابة شديدة الظلمة قد مرت على هذا البلد بعد أن إحتل جيش بوش الأمريكي أرضه وأقام عليه حكم الطائفيين واللصوص.وإن هذه السحابة لم تكن محملة بالمطر وإنما بأسراب من الجراد التي غطت أفكارها الظلامية قرص شمسه, ومنعت عنه الرؤيا, وساوت نهاره بليله, وسهلت للحرامية سرقة أهله, وأتاحت لتجار الدين أن يلبسوا الباطل بلباس الحق.وفي أخر الصفحات سوف تتحدث تلك الكتب ال......

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