الشهيد سليماني….. دروس وعبر

2020/02/12 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد محمد الطالقاني الشهيد الحاج اللواء قاسم سليماني ذلك الرجل الهـــادئ ، الذي يعتمد علی نفسه في انجاز مهماته الخاصة .عرفته رجل منطقي ومؤدب ومجامل من الطراز الأول، يسمع بهدوء وإصغاء، وإذا أراد أن يجيب، يفعل ذلك بعفوية وبساطة.من لم يدرك إمكاناته، لا يستطيع التكهن بمكانته السياسية والأمنية.إنه الشخصية التي تعيش بعيداً […]

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