هيئة الحشد الشعبي تدعو لوقفة احتجاجية بموقع جريمة اغتيال قادة النصر غداً

2020/02/12 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية بموقع جريمة اغتيال نائب رئيسها، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، ورفاقهما، يوم غد الخميس.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، أنه “تنديدا بالاستهداف الأمريكي، ومطالبة بإيقاف انتهاك السيادة الوطنية، ندعوكم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية في […]

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