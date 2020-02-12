الدفاع النيابية: التسويف والتقصير وراء تأخر نتائج التحقيق بإغتيال المهندس وسيلماني

2020/02/12 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن التسويف والتقصير وراء تأخير إظهار النتائج التحقيقية بشأن اغتيال أبو مهدي المنهدس وقاسم سليماني.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي، إن اللجنة التحقيقية بشأن اغتيال المهندس وسليماني شُكِلت بجميع صنوف القوات الأمنية وأبرزها جهاز الأمن الوطني والمخابرات العراقي، فضلا عن مشاركة شخصيات حكومية رفيعة، مبينا ان لجنة الأمن والدفاع النيابية ستضغط على الحكومة خلال الفصل التشريعي الجديد لإعلان نتائج التحقيق بشكل سريع وفوري.

وطالب الاعاجيبي بالإسراع في الكشف عن جميع نتائج التحقيق وعدم التسويف والمماطلة.

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