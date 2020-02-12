2020/02/12 | 17:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تنفي إصدارها عفواً عن شخصيات رياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تنفي إصدارها عفواً عن شخصيات رياضية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تنفي إصدارها عفواً عن شخصيات رياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).