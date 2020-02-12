2020/02/12 | 17:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دموع وحسرة أب بصري يناشد لمساعدة ابنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دموع وحسرة أب بصري يناشد لمساعدة ابنه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دموع وحسرة أب بصري يناشد لمساعدة ابنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).