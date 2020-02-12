2020/02/12 | 17:19 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد وإصابة 11 مدنياً بإنفجار شمالي الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 11 مدنياً بإنفجار شمالي الموصل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 11 مدنياً بإنفجار شمالي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).