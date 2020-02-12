رئيس وزراء كردستان يتحدث عن “قانون اصلاح” يوضح واردات النفط والغاز

2020/02/12 | 17:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، جلسة اعتيادية، أكد خلالها رئيس المجلس مسرور بارزاني على...

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