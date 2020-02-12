اليك سيدتي.. 10 أقنعة طبيعية تحل أصعب المشاكل التجميلية

2020/02/12 | 17:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أثبتت هذه الأقنعة الطبيعية فعاليتها في الحفاظ على بشرة مشرقة وتأمين حلول لأبرز مشاكلها التجميلية، اكتشفوا فوائدها ولا تتأخروا في اعتمادها، فهي تؤمّن نتائج سريعة دون الحاجة إلى الكثير من الجهد والمال.

1- قناع الجزر لبشرة تفتقد إلى التغذية:

يؤمّن هذا القناع حاجة البشرة إلى التغذية، ولذلك يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.



لتحضيره ضعي في الخلاط حبتين من الجزر مقشّرتين ومقطّعتين بالإضافة إلى نصف ملعقة كبيرة من العسل.



فتحصلين على خلطة يسهل تطبيقها على بشرة الوجه، على أن يتمّ تركها على الجلد لمدة 10 دقائق قبل غسل الوجه بالماء البارد.



يساهم هذا القناع في تجديد البشرة نظراً لغنى الجزر بالبيتاكاروتين والفيتامينات من فئة C وk التي تغذّي البشرة، أما العسل فغنيّ بخصائص طبيعيّة مضادة للبكتيريا مما يؤمّن حماية للجلد من البثور وحب الشباب.

2- قناع الأفوكادو لبشرة صحيّة:

يُعتبر الحفاظ على بشرة صحيّة مهمة صعبة في ظلّ ما يتعرّض له الجلد من اعتداءات يومية.



لمساعدته في هذا المجال، يُنصح بتحضير قناع مصنوع من هريس نصف حبة من الأفوكادو، بياض حبة من البيض، وملعقة كبيرة من العسل.



يُطبّق هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء وصابون ناعم.

يتميّز الأفوكادو بغناه بمضادات الأكسدة والحوامض الدهنية الصحية التي تساهم في تجديد البشرة، أما بياض البيض فيُشكّل مصدراً مهماً للبروتينات ذات النوعية الجيدة فيما يلعب العسل دوراً منقياً للبشرة.



يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.

3- قناع البطاطا لمحاربة البقع الداكنة:

للحد من مشكلة ظهور البقع الداكنة الناتجة عن التعرّض للشمس دون حماية أو عن التقدم في السن.



يُنصح باستعمال هذا القناع على الأقل مرتين أسبوعياً، لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من البطاطا المهروسة ناعماً وملعقة كبيرة من الزبادي على أن يتم تطبيق هذه الخلطة على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد.

تتميّز البطاطا بغناها بالفيتامينات من فئة A، وB، وC بالإضافة إلى الفوسفور، البوتاسيوم، البروتين، والحديد فيما يتميّز الزبادي بخصائص مبيّضة.



أما اجتماع البطاطا مع الزبادي فيساهم في إضفاء الإشراق على البشرة.

4- قناع دقيق الشوفان لتجديد الخلايا:

تتسبب الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد في إخفاء جمال البشرة ونضارتها.



ويساهم قناع دقيق الشوفان في التأثير على هذه المشكلة التجميلية، لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع القليل من الحليب السائل للحصول على عجينة يسهل مدها على بشرة الوجه.



اتركي هذا القناع على بشرتكِ لمدة 10 دقائق قبل فركه بحركات تدليك دائريّة تساهم في إزالة الخلايا الميتة عن سطح الجلد.



يُعزّز هذا القناع قدرة البشرة على التنفّس مما يسعدها في استعادة إشراقها.



طبّقيه على بشرتكِ مرة أسبوعياً.

5- قناع الطماطم لمحاربة الشيخوخة المبكرة:

تتمتع الطماطم بفعالية كبيرة في علاج العديد من مشاكل البشرة، فغناها بالفيتامين A وC يؤمّن للبشرة حاجتها من مضادات الأكسدة والليكوبين.



وهي تحافظ على ترطيب البشرة كما تعالج الزيادة في إفرازاتها الزهميّة.

لتحضير هذا القناع يكفي قطع حبة من الطماكم إلى نصفين ثم رشّ القليل من بودرة قشور الليمون المجففة ونقطتين من عصير الليمون على كل نصف قبل تمريره على بشرة الوجه.



اتركي العصير على بشرتكِ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد.



يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

6- قناع زروع القمح لتعزيز إنتاج الكولاجين:

يُعتبر الكولاجين من المكوّنات الضروريّة للحفاظ على شباب البشرة.



لتحضير هذا القناع المضاد للشيخوخة، يُنصح بخلط ملعقة كبيرة من بودرة زروع القمح، نصف ملعقة كبيرة من النخالة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الحليب السائل.



يتميّز هذا القناع بغناه بالفيتامينات من فئة A، وB، وD بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والحوامض الدهنيّة.



هو مفيد جداً لكافة أنواع البشرات ويُنصح بتطبيقه على الجلد مرة أسبوعياً لمدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء البارد.

7- تونر النعناع للعناية بالبشرة الدهنيّة:

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة للتخفيف من إفرازاتها الزهمية.



لتحضير تونر يناسبها، أضيفي بضع أوراق من النعناع إلى نصف كوب من الماء المقطّر المضاف إليه ملعقة صغيرة من ماء الورد.



تتميّز أوراق النعناع بغناها بمادة المنتول ذات الخصائص المضادة للبكتيريا.



وهي تساعد في ضبط الإفرازات الزهميّة كما أنها تتمتع بمفعول منظّف للبشرة.

8- قناع خشب الصندل لبشرة مشرقة:

تتمتع بعض المكوّنات بمفعول مؤثّر على تعزيز إشراق البشرة ومنها خشب الصندل.



حضّري قناعاً معزّزاً للإشراق بخلط ملعقة كبيرة من حليب البودرة، نصف ملعقة كبيرة من النخالة، نصف ملعقة كبيرة من زروع القمح المطحونة، ملعقة كبيرة من بودرة الصندل، ونصف ملعقة صغيرة من الحلبة.



أضيفي الماء إلى هذه المكوّنات للحصول على عجينة يسهل تطبيقها كقناع على الوجه يُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء.

يُساعد الصندل على انقباض المسام كما يتمتع بمفعول مضاد للالتهاب مما يجعله علاجاً مضاداً لشوائب البشرة.



ويتميّز هذا القناع بغناه بالفيتامينات الأساسيّة، مضادت الأكسدة، المقشّرات كما أنه يتمتع بمفعول مرطّب يساهم في الحفاظ على مظهر صحي للبشرة.

9- قناع الخميرة للتخلص من البثور:

تتميّز الخميرة بمفعول مجدّد لخلايا البشرة مما يساعد في علاج مشاكلها المتعلّقة بالبثور وحب الشباب.



يتم تحضير هذا القناع بخلط ملعقة كبيرة من بودرة الخميرة مع ملعقتين كبيرتين من كريما الحليب.



ويُنصح بتطبيقه على البشرة وتركه يجفّ لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الجاري ومن ثم غسل الوجه بالماء البارد.

10- قناع زيت الزيتون لعلاج جفاف البشرة:

لتحضير هذا القناع المرطب والمغذي، يُنصح بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة كبيرة من جل الصبّار.



يمكن إضافة القليل من النخالة إلى هذه الخلطة إذا كانت سائلة جداً.



يُطبق هذا القناع بواسطة قطعة من القطن على البشرة ويُترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر.

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