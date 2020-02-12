العراق يرفض عسكرة الفضاء الخارجي ونشر الأسلحة فيه

2020/02/12 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد السفير العراقي في النمسا بكر فتاح، اليوم الاربعاء، على أهمية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مشددا على الفائدة التي ممكن ان تتحقق لجميع الدول من المعلومات الخاصة بالفضاء الخارجي.وشارك، السفير العراقي في فيينا باجتماعات الدورة السابعة والخمسين للجنة العلمية والتقنية التابعة لمكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.وذكر فتاح في منشور على موقع "فيسبوك" اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "العراق يؤكد على أهمية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي"، مشددا على "الفائدة التي ممكن ان تتحقق لجميع الدول من المعلومات الخاصة بالفضاء الخارجي".واستعرض، السفير العراقي في كلمته التي القاها خلال الاجتماع، اهم الانشطة التي حقق العراق فيها الاستفادة من الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، مشيرا الى موقف العراق الداعم لرفض عسكرة الفضاء الخارجي ونشر الأسلحة فيه، ومبدأ عدم تملك الفضاء وان من حق جميع الدول الوصول اليه وبما يحقق الفائدة للبشرية جمعاء ودون استثناء.

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