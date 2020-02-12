رئاسة الجمهورية تنفي إصدار عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية

2020/02/12 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، اصدار عفو رئاسي عن شخصيات رياضية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان،اطلعت عليه"كلكامش برس"،"ننفي ما تم تداوله في عدد منوسائل الإعلام بشأن اصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية".وأضاف، "في الوقت الذي يؤكد المكتب الإعلامي عدم صحة تلك التقارير كونها لاتمت للحقيقة بصلة، فاننا ندعو وسائل الإعلام الى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الاخبار،وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".يذكر ان مصادر اعلامية مقربة من اتحاد الكرة قد اشارت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الى صدورالمرسوم الجمهوري الخاص باعفاء المسؤولين الاثنين باتحاد الكرة والمسجونين على ذمة الدعوى للمشتكي اللاعب الدولي السابق دنان درجال.

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