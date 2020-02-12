النجم المغربي في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

2020/02/12 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تخطط إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لضم النجم المغربي حكيم زياش من نادي أياكس أمستردام الهولندي .وتضع إدارة تشيلسي النجم على قائمة أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن فشل النادي في التعاقد مع أي لاعب خلال فترة انتقالات يناير الماضية.وبحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فرانك […]

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