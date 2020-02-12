2020/02/12 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة علق نائب نادي برشلونة السابق، جوردي ميستري، على إمكانية تجديد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي لعقده في الفترة المقبلة أم لا خاصة مع اقترابه من النهاية في حزيران 2021.وقال ميستري عن تجديد ميسي في تصريحات عبر إذاعتي “كادينا كوبيه” و”ماركا” الإسبانيتين: “ليس لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس برشلونة السابق يعلق على مصير ميسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس برشلونة السابق يعلق على مصير ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).