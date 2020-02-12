2020/02/12 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن معالجة العبوات الناسفة التي تعود لمخلفات تنظيم “داعش” في مدينة الموصل.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “معلومات وردت من الاهالي في الموصل بوجود انفجار عبوات ناسفة في منطقة القبة”، مبينا ان “قوة من الفوج الرابع في اللواء 14 بالحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة من مخلفات “داعش” في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعالج عبوات ناسفة من مخلفات “داعش” في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).