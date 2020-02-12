رويترز: أوامر قبض بحق مسؤولين اماراتين كبار في جرائم حرب

2020/02/12 | 17:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “رويترز” بأن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت رسميا طلبات بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم […]

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