قضية عدنان درجال تتفاعل مجدداً.. رئاسة الجمهورية: لم نعفو عن أحد

2020/02/12 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، صدور عفو رئاسي عن شخصيات رياضية، بعد فضيحة التزوير في الانتخابات الماضية التي طالت إداريين في اتحاد كرة القدم العراقي.وقال بيان أصدره المكتب الاعلامي للرئاسة أطلعت عليه “يس عراق”، “ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن اصدار السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح […]

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