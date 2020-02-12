بالفيديو.. طلاب في البصرة يتظاهرون ضد قرار تحويل مدرستهم إلى مول تجاري

2020/02/12 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

تظاهر العشرات من طلاب مدرسة متوسطة (اسباط الوراث اللبنين)، في محافظة البصرة، اليوم الاربعا...





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