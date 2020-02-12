عضو بالامن النيابية يكشف خطة انسحاب القوات الاجنبية من العراق ويوضح موقف رئيس الوزراء المكلف

2020/02/12 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الاربعاء (12 شباط 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف مح...





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