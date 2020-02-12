اعتقال منتحل صفة طبيب وغلق عيادة جنوب غربي بغداد

2020/02/12 | 17:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، اعتقال منتحل صفة طبيب أسنان، وغلق عيادة في منطقة العامرية جنوب غربي العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “فريقاً مشتركاً من دائرة التفتيش / قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في […]

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