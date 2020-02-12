مكتبه الإعلامي.. رئيس الجمهورية برهم صالح لم يصدر عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية

2020/02/12 | 17:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نفـى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفواً رئاسياً عن شخصيات رياضية.واكد المكتب الإعلامي، عدم صحة تلك التقارير كونها لاتمت للحقيقة بصلة، داعيا الى ضرورة استقاء المعلومات … Readmore

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