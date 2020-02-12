2020/02/12 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من التقلبات المناخية وقساوة الطقس إلا أن أبطال اللواء 31 في الحشد الشعبي يرابطون بكل عزيمة وشجاعة في مواقعهم بقاطع عمليات صلاح الدين وبيجي والصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع توثّق صلابة الحشد أمام تقلبات الطقس ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع توثّق صلابة الحشد أمام تقلبات الطقس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).