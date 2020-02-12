الحكيم يؤكد للسفير الكويتي اهمية الحوار كسبيل وحيد لإنهاء أزمات المنطقة

2020/02/12 | 17:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس تيار الحكمة ، السيد عمار الحكيم، ان الحوار يمثل افضل السبل لإنهاء ازمات المنطقة وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته تجاه ذلك".

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