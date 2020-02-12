إصابة خطيرة لمحامي وناشط مدني في ذي قار جرى على اثرها إغلاق طرق وإطلاق الرصاص الحي

2020/02/12 | 17:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} أصيب المحامي والناشط المدني علي معارج من أبناء محافظة الناصرية بجروح خطيرة عن طريق مسلحين مجهولين قرب المحكمة القديمة في الناصرية نقل على اثرها للمستشفى حيث ذكر متظاهرون إن الإصابة كانت في رأس الناشط وهو في حالة حرجة الآن،من جانبهم قطع متظاهرون تقاطع البهو بالاطارات المشتعلة جوبه بإطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية

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