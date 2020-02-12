سياسيون يطالبون بمنح فرصة لرئيس الحكومة المكلف لاختيار أعضاء كابينته

2020/02/12 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمعت نخبة من الشخصيات السياسية النيابية من أصحاب المقدرة المهنية والإدارية والاجتماعية لتدارس الوضع في ظل الأزمة السياسية الراهنة.

المجتمعون اتفقوا على تبني مبادرة وطنية من شأنها الوصول إلى حلول ترتضيها الأطراف جميعها من اجل الإسراع نحو تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب مع تأكيد منح الفرصة لرئيس الحكومة المكلف لاختيار اعضاء كابينته، داعين الى أن يكون في أولويات برنامجه تثبيت هيبة الدولة وبسط سلطة القانون وتهيئة الأجواء العامة لإجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة.

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