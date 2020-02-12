التعليم تعلن عن آلية عودة المرقنة قيودهم/ وثيقة

2020/02/12 | 17:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على اعتماد آلية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الاولية.وتتضمن الآلية بحسب وثيقة تنشرها وكالة #هنا_الخبر: أ- يتم اعادة الطالب الى مرحلة […]

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