2020/02/12 | 17:45 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكيم: الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 17:45.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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