الإغتيالات تتواصل… مسلحون في الناصرية يطلقون النار على المحامي علي معارج قرب مبنى محكمة استئناف ذي قار

2020/02/12 | 17:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: تعرض احد المحامين الى محاولة اغتيال في الناصرية مركز محافظة ذي قار .وذكر مصدر محلي أن “مسلحين مجهولين اطلقوا النار على المحامي علي معارج بالقرب من مبنى محكمة استئناف ذي قار في الناصرية، و لاذوا بالفرار “.واضاف … Readmore

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