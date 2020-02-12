2020/02/12 | 17:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الوالي ما زال يطمح لمشوار الشهرة: مسلسل أمطار النار يقودني إلى النجومية بغداد – ياسين ياس يستعد الممثل صادق الوالي لتقديم مسرحية (مكرودة) ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنطلق فعالياته نهاية آذار المقبل .المسرحية تاليف واخراج حسين جوير ويجسد الوالي الشخصية الرئيسية في المسرحية الى جانب الممثلة شيماء جعفر، ( الزمان ) التقته ومعه […]

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