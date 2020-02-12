ما سر انقطاع الكهرباء عن دمشق؟

2020/02/12 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نقلت إحدى المحطات الاذاعية السورية تصريحات عن “هيثم ميلع” مدير كهرباء دمشق كشف من خلالها عن أسباب انقطاع الكهرباء المتواصل إلى جانب ما تناقلته وسائل إعلام عن ظاهرة ضرب عمال في شركة الكهرباء بالعاصمة دمشق.وبحسب “ميلع” فإنّ عمال الطوارئ التابعين للشركة تعرضوا للضرب المبرح من قبل مواطنين في منطقة “بستان الدور” […]

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