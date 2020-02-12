وزير الخارجية يعلن قرب فتح مكاتب للخدمات القنصلية في 5 محافظات

2020/02/12 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، قرب فتح مكاتب للخدمات القنصلية في 5 محافظ...





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