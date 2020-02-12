2020/02/12 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، اجراءاتها بحق وسائل الاعلام المخالفة لمدونة السلوك الاعلامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام والإتصالات: إجراءات رادعة بحقّ المخالفين لمدونة السلوك الإعلامي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام والإتصالات: إجراءات رادعة بحقّ المخالفين لمدونة السلوك الإعلامي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).