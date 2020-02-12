نائب يكشف خطة انسحاب القوات الاجنبية من العراق وموقف رئيس الوزراء المكلف

2020/02/12 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيكمل ما بدأ به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بشأن اخراج القوات الامريكية.وقال عليوي في حديث صحافي تابعته وكالة “العهد نيوز”، إن “المباحثات لا تزال مستمرة مع الجانب الامريكي من اجل وضع جدول […]

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