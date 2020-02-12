صلاح بدرالدين - الكرد السورييون في واد وسيدة – قسد – بواد آخر

2020/02/12 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين تجربتنا " الحزبية " الكردية السورية خصوصا وماحولنا عموما السورية منها والكردستانية تزخر بدروس ثمينة وفي مقدمتها وأهمها على الاطلاق أن الجماعات الوافدة من قنديل بكل مسمياتها الحزبية والحركية والاجتماعية والإدارية والمالية والأمنية – العسكرية لم تفرزها الجماهير الكردية السورية ولم تنطلق من معاناة الكرد خلال أكثر من نصف قرن ولم تكن يوما خاضعة لمعادلات التطور القومي والوطني وهي لاتختلف من حيث الوجود و......

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